Релиз Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One опять перенесли

Разработчики Hogwarts Legacy вновь перенесли сроки выхода игры на консоли предыдущего поколения PlayStation 4 и Xbox One. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте проекта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нас переполняет благодарность фанатам по всему миру за их теплый прием Hogwarts Legacy. Наша команда усердно работает над тем, чтобы обеспечить наилучший опыт на всех платформах, поэтому нам потребуется еще немного времени. Hogwarts Legacy выйдет на PS4 и Xbox One 5 мая 2023 года", - заявила команда разработчиков.

Предыдущей датой релиза Hogwarts Legacy для этих консолей называлось 4 апреля. Кроме того, готовится версия для Nintendo Switch, выход которой запланирован на 25 июля.

Официальный релиз Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. За первые две недели продаж игра заработала почти $1 млрд, что эквивалентно 12 млн экземпляров копий.