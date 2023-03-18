Фотограф рассказал, чем смартфоны лучше дорогих фотоаппаратов

Благодаря автоматической программной обработке фотографий, смартфоны в ряде сценариев снимают лучше профессиональных камер. Об этом "Gazeta.ru" рассказала фотограф и блогер Татьяна Руденко, передает Day.Az.

"Идя по улице, гораздо проще достать смартфон и с его "умной" автоматикой красиво и быстро снять понравившийся объект для соцсетей. В современных смартфонах есть продвинутый HDR (технология наложения кадров, позволяющая избежать пересветов и затемнений на фотографии, - прим. ред.) и ночной режим. Благодаря этим функциям в повседневности часто можно делать хорошие кадры, не имея под рукой фотоаппарат", - сказала она.

Руденко уточнила, что в профессиональных фотоаппаратах тоже есть HDR. Однако зачастую его сложнее активировать также быстро, как на смартфоне. Фотограф призналась, что гораздо чаще фотографирует на iPhone, нежели на камеру Sony A7 III. Фотокамеру она использует для коммерческих и сложных съемок.

"Создавать ночные фотографии на фотоаппарат, например, сюжет в сумерки, сложнее. Понадобится штатив, а потом придется "вытягивать" темный снимок во время постобработки на компьютере. В смартфонах же есть ночной режим, который автоматически осветляет кадр, что очень удобно", - объяснила Руденко.

Между тем, по ее словам, сегодня остается еще много сценариев, при которых смартфоны не могут сравниться с фотоаппаратами.

"С точки зрения профессионального фотографа одним из главных минусов смартфона является несменная оптика. Для съемки свадеб, репортажей и других мероприятий используются объективы с разными параметрами. Например, телевики (технология наложения кадров, позволяющая избежать пересветов и затемнений на фотографии. - "Газета.Ru") у смартфонов быстро развиваются, но они все еще сильно уступают правильной оптике фотоаппаратов. Поэтому для профессиональной съемки, например, свадьбы точно понадобится фотоаппарат с дорогим объективом", - сказала она.

Руденко также указала на то, что в плане детализации снимков смартфоны тоже уступают фотоаппаратам.

"Смартфоны научились создавать фотографии с большим разрешением, как на профессиональных фотоаппаратах (зеркальных или беззеркальных), но если приблизить этот снимок или распечатать в большом размере, то сразу будут заметны недочеты", - объяснила Руденко.

В заключение эксперт отметила, что смартфона для любительской съемки хватит в 99% случаев. В частности, по ее словам, не вспоминая о фотоаппарате, смартфоном можно пользоваться для ведения семейной хроники, уличной фотографии, съемки в путешествиях и даже для портретных фотосессий для соцсетей.