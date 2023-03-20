«Яндекс» начал набор сотрудников в будущий хаб в Турции

Российская корпорация "Яндекс" начала набор сотрудников в свой будущий хаб в Турции по меньшей мере с 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформ онлайн-рекрутинга, передает Day.Az.

По данным агентства, компания 15 марта опубликовала на платформе HeadHunter вакансию "Инженер технической поддержки" в Стамбул с полным рабочим днем, аналогичные предложения на английском языке также были размещены 14 марта. Заниматься разработкой сетевых систем в команде Yandex Cloud и инфраструктуры "Яндекса", предварительно, будет возможно из будущего турецкого хаба, так как для этой вакансии предусмотрена удаленная работа, указывает агентство.

На сайте "Яндекса", отмечает агентство, появился новый офис в Стамбуле. При этом в сервисах "Яндекс карты" и Google Maps новый офис пока что не указан, однако у прошлого, закрытого несколько лет назад, в Google Maps указаны часы работы, указывает ТАСС.

В пресс-службе "Яндекса" сообщили, что будущий хаб еще не открыт и об этом событии компания расскажет в свое время.