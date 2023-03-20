Microsoft запустит свой магазин мобильных игр ради конкуренции с Google и Apple

Microsoft готовится запустить свой собственный магазин мобильных игр, который может стать конкурентом Google Play и AppStore. Об этом сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава игрового подразделения Microsoft Gaming (Xbox) Фил Спенсер заявил о том, что Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), который вступит в силу на территории Евросоюза в марте 2024 года, поможет компании осуществить свою задумку и войти на рынок магазинов мобильных игр. DMA позволит компаниям загружать свои магазины на смартфоны на базе iPhone и Android, что должно положить конец дуополии Apple и Google в сфере дистрибуции приложений.

"Мы хотим иметь возможность предлагать Xbox и наш контент как самостоятельно, так и через партнеров на любых платформах, на которых люди захотят играть. Пока мы не можем сделать это на мобильных устройствах, но мы хотим построить такой мир, где это будет возможно", - заявил Спенсер в беседе с Financial Times.

Если планы Microsoft осуществятся, то компания больше не будет зависеть от Google и Apple и их требований. За последние несколько лет корпорация приобрела большое количество игровых студий, включая Ninja Theory, Playground Games, владельца Bethesda Zenimax Media, а также в настоящий момент финализирует сделку по покупке Activision Blizzard. Собственный магазин мобильных игр позволит Microsoft распространять свой контент, а также зарабатывать на нем, не платя налог в пользу существующих на рынке дуополистов.