Стало известно о конфликте Цукерберга с сотрудником Meta

Сотрудник Meta раскритиковал главу корпорации Марка Цукерберга, выразив недоверие руководителю после массовых увольнений коллег. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На встрече Цукерберг ответил на опасения по поводу того, как сотрудники могут доверять решениям руководства после двух серий массовых увольнений за последние полгода.

"Я предполагаю, что способ, которым вы будете оценивать, доверяете ли вы мне и хотите ли вы работать в этой компании, заключается в том, добиваемся ли мы успеха и достигаем ли поставленных целей", - сказал бизнесмен.

Во время встречи Цукерберг заверил, что понимает "напряжение" сотрудников из-за увольнений. Он указал на то, что компания делала все возможное, чтобы информировать сотрудников о процессе сокращений в Meta.

Миллиардер также ответил на другой вопрос сотрудника - о том, как изменилась его точка зрения с ноября 2022 года, когда Цукерберг посчитал возможным избежать повторных массовых увольнений в компании.

"Это совершенно справедливый вопрос. Думаю, что мы не единственная компания, которая проходит несколько раундов реструктуризации или тому подобное. И уверен, что в долгосрочной перспективе сокращений в компаниях будет намного больше", - заключил он.