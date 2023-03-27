Переход с одного Android-смартфона на другой упростили

Ведущие китайские производители смартфонов объединились ради упрощения смены пользователями одних устройств на другие. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание на сообщение в официальном аккаунте Xiaomi на Weibo, в котором компания объявила, что упрощает процесс перехода с одного смартфона на другой. В Xiaomi, Oppo и Vivo отметили, что упрощают перенос данных с телефонов бренда.

По словам журналистов, таким образом пользователи смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo могут быстро поменять один девайс на другой и перенести все свои данные - включая приложения, фотографии, контакты и прочую информацию. Специалисты отметили, что почти всегда процесс перехода со старого Android-гаджета на новый - особенно при смене бренда - сопряжен с трудностями.

Авторы издания отметили, что новая система пока начнет работать только для китайских потребителей. Однако в будущем корпорации могут добавить данную возможность для пользователей по всему миру. Журналисты подытожили, что у владельцев смартфонов из Китая нет доступа к Google-сервисам, поэтому синхронизировать данные при покупке нового устройства им особенно сложно.