Платная подписка Twitter стала доступна пользователям по всему миру

Платная верификация аккаунтов в Twitter под названием Twitter Blue отныне доступна для пользователей по всему миру, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

"Twitter Blue теперь доступен во всем мире", - написал Маск на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подписка Twitter Blue позволяет пользователям соцсети получать синюю галочку в своих учетных записях, которая свидетельствует о подлинности их аккаунтов. Помимо этого, сообщалось, что обладатели подписки будут видеть в два раза меньше рекламы, смогут размещать на своей странице видеозаписи большей длительности и получать ранний доступ к нововведениям. Кроме того, учетные записи с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев.

27 октября прошлого года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. 6 ноября он объявил о намерении ввести платную верификацию аккаунтов в рамках подписки Twitter Blue. 10 ноября продажа подписки была приостановлена из-за роста числа фейковых аккаунтов, однако уже в декабре продажи Twitter Blue были возобновлены, но лишь для пользователей в Австралии, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и США.