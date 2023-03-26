Lenovo закрывает бизнес по производству геймерских смартфонов Legion

Компания Lenovo приняла решение уйти с рынка игровых смартфонов. Об этом со ссылкой на одного из сотрудников компании сообщает портал CN Beta, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявляется, что многие сотрудники, работавшие в мобильном подразделении Lenovo Legion были уволены. Также в ближайшее время ожидается сокращение от 50 до 100 членов компании.

По данным источника, Lenovo в будущем полностью откажется от производства смартфонов под собственным брендом, сохранив лишь мобильное подразделение Motorola, которое принадлежит компании. В Lenovo пока никак не комментировали данную информацию.

Производители игровых смартфонов испытывают сложности в связи с тем, что современные флагманские и среднебюджетные устройства поставляются с идентичным "железом", из-за чего у пользователей не возникает необходимости в покупке подобных устройств.

Последний игровой смартфон компании, Lenovo Legion Y70, вышел в августе прошлого года. Устройство оснащалось чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и дисплеем с частотой обновления 144 Гц.