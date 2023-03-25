Описан план Маска по захвату OpenAI

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск покинул совет директоров основанного им стартапа OpenAI в 2018 году не из-за конфликта интересов с Tesla, как утверждалось ранее, а из-за неудачной попытки взять фирму под свой полный контроль. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Маск сказал своему соучредителю Сэму Альтману в начале 2018 года, что, по его мнению, OpenAI, который с тех пор создал ChatGPT, отстает от Google", - рассказал один из источников.

По версии издания, Маск предложил возглавить OpenAI, но когда Альтман и другие соучредители отказались, то Маск вышел из правления и отказался от продолжения финансирования проекта.

Согласно официальной версии в блоге OpenAI, решение Маска об уходе из стартапа было связано со стремлением устранить потенциальный будущий конфликт интересов из-за разработок в области искусственного интеллекта в Tesla.

После ухода из OpenAI Маск стал откровенным критиком компании. Через год после ухода из правления он проговорился, что не согласен с некоторыми из планов, которые стремится реализовать команда OpenAI. В 2020 году он утверждал, что фирма должна стать более открытой.

Вскоре после выхода чат-бота ChatGPT от OpenAI миллиардер раскритиковал то, что стартап, который был запущен как открытый и некоммерческий, в итоге оказался закрытой коммерческой организацией.