https://news.day.az/hitech/1549655.html Индийская ракета запустила британские спутники OneWeb
Индийская ракета запустила британские спутники OneWeb
Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила в воскресенье ракету-носитель LVM 3-M3 с 36 спутниками британской телекоммуникационной компании OneWeb. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, запуск транслировали индийские телеканалы.
Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.
Как сообщила в 2022 году ISRO, коммерческое подразделение этого индийского космического агентства подписало два контракта с OneWeb. Контракты предусматривают запуски спутников широкополосной связи OneWeb LEO с помощью индийского носителя.
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