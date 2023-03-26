Индийская ракета запустила британские спутники OneWeb

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила в воскресенье ракету-носитель LVM 3-M3 с 36 спутниками британской телекоммуникационной компании OneWeb. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, запуск транслировали индийские телеканалы.

Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Как сообщила в 2022 году ISRO, коммерческое подразделение этого индийского космического агентства подписало два контракта с OneWeb. Контракты предусматривают запуски спутников широкополосной связи OneWeb LEO с помощью индийского носителя.