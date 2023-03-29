https://news.day.az/hitech/1550481.html 5G от Bakcell для пользователей iPhone (R)
5G от Bakcell для пользователей iPhone (R)
Абоненты Bakcell, пользующиеся смартфонами iPhone, получили возможность использовать сеть 5G. Отныне владельцы смартфонов iPhone могут протестировать ультраскоростную сеть пятого поколения на площади Фонтанов, в парке Хагани (Молоканский сад) и на территории Deniz Mall.
Отметим, что до сих пор сеть 5G была доступна только для пользователей таких устройств как Huawei, Xiaomi, OnePlus, Poco и Vivo.
Для активации услуги нужно набрать *501*1#, после чего абонентам будет предоставлено 5 ГБ бесплатного интернет-трафика специально для тестирования 5G.
Напомним, компания Bakcell входит в NEQSOL Holding.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре