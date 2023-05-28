Названы лучшие смартфоны мая стоимостью до $300

Редакция портала Gizchina составила список из пяти лучших смартфонов в мае, стоимость которых не превышает $300, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Список открывает субфлагманский смартфон Poco F4, получивший чип Snapdragon 870, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. В смартфоне установлена система из трех камер: основной на 64 Мп, ультраширокоугольной на 8 Мп и макромодуля с разрешением 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт.

За ним следует Vivo T2x на базе чипсета MediaTek Dimensity 1300. Смартфон может похвастаться 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. На задней панели Vivo T2x установлена основная камера на 50 Мп, дополненная макромодулем с разрешением 2 Мп. Большой аккумулятор на 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 44 Вт.

Также в списке оказался Realme 10 Pro+, оснащенный чипом MediaTek Dimensity 1080 и AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с закругленными гранями и частотой обновления 120 Гц. Основной датчик на 108 Мп дополняют 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор и макромодуль на 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается с мощностью до 67 Вт.

Также в список попали бюджетный Poco X5 Pro 5G и Redmi Note 12 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 1.