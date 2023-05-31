В сети появился неанонсированный смартфон Samsung Galaxy F54

В преддверии презентации Samsung 6 июня, YouTube-канал Gadgets In Nepal опубликовал видео со смартфоном Galaxy F54.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, ролик подтверждает все предыдущие утечки.

Новинка получит корпус с габаритами 154.9×77.3×8.4 мм и весом 199 грамм. Устройство оснастят 6.7-дюймовым FHD+ Super AMOLED экраном на 120 Гц, а также фирменным процессором Exynos 1380. Чип будет работать в паре с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

В Galaxy F54 установят боковой сканер отпечатков пальцев, тройную основную камеру на 108 МП + 8 МП + 2 МП и одинарную фронтальную на 32 МП. Гаджет будет питаться от аккумулятора на 6000 мАч. Он получит поддержку зарядки на 25 Вт.