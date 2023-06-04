Анонсирован новый флагманский смартфон-раскладушка от Motorola

Компания Motorola представила в Китае гибкий смартфон в формате раскладушки Razr 40 Ultra на базе флагманского чипа Snapdragon. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

Razr 40 Ultra оснащается 6,79-дюймовым основным дисплеем pOLED LTPO с разрешением 2640х1080 пикселей и с поддержкой частоты обновления изображения до 165 Гц. Также заявлена пиковая яркость до 1400 нит и HDR10+. Кроме того, на задней панели смартфона расположен внешний экран диагональю 3,6 дюйма с матрицей pOLED, разрешением 1066х1056 и частотой обновления 144 Гц.

Razr 40 Ultra получил двойную камеру, состоящую из 12-мегапиксельного основного датчика с оптической стабилизацией и ультраширокоугольного модуля с функцией макрообъектива на 13 Мп. Фронтальная камера представлена сенсором с разрешением 32 Мп.

За производительность новинки отвечает чип Snapdragon 8+ Gen 1, дополненный ОЗУ на 8 или 12 ГБ и 256 или 512 ГБ встроенного накопителя. Смартфон получил аккумулятор емкостью 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Также заявлено наличие сканера отпечатков пальцев на боковой грани устройства, Android 13 и защита по стандарту IP52.

Motorola Razr 40 Ultra доступен в Китае по цене от 5,7 тыс. юаней.