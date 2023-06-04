Геймерам удалось поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 до ее выхода

Пользователи Discord-сервера RedProjects расшифровали файлы ранней версии игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и опубликовали инструкцию по ее запуску. Об этом сообщает паблик в VK "Вестник "Того Самого Сталкера" (ВТСС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, билд игры был опубликован в сети еще 30 мая 2023 года. Однако энтузиастам не удалось запустить его сразу, поскольку утекшие файлы были зашифрованы разработчиками из компании GSC Game World. Позже пользователи RedProjects обнаружили нужный ключ среди слитых материалов и с его помощью привели билд S.T.A.L.K.E.R. 2 в рабочее состояние. Скриншоты и геймплейные ролики из него уже начали тиражироваться в соцсетях и Telegram.

ВТСС пишет, что запустить раннюю версию игры можно, разместив расшифрованные файлы в директорию \Windows\Stalker2\Binaries\Win64. Также авторы паблика предупредили, что загрузка игры может занять много времени, поэтому не стоит быстро ее закрывать.

По данным издания DTF, слитый билд S.T.A.L.K.E.R. 2 работает быстро, но не стабильно. Например, игра может самопроизвольно закрыться при воспроизведении анимации удара ножом.