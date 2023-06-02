Цукерберг представил новый шлем виртуальной реальности

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг в четверг представил гарнитуру виртуальной реальности (VR) Meta Quest 3.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом компания сообщает в своем блоге.

"Марк Цукерберг только что анонсировал Meta Quest 3, наш шлем виртуальной и смешанной реальности нового поколения, который будет выпущен позже в этом году", - говорится в заявлении.

Meta Quest 3 на 128 Гб будет стоить от $499,99. Шлем будет оснащен процессором Snapdragon нового поколения. В комплекте с ним идут контроллеры. Гарнитура также получила дисплей более высокого разрешения по сравнению со своим предшественником Quest 2, отмечает компания. Кроме того, шлем будет на 40% тоньше, чем второе поколение устройства.

Больше подробностей о гарнитуре будет представлено 27 сентября на мероприятии Meta Connect.