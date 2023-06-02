Словакия продолжит поддерживать развитие азербайджанских стартапов

V4 Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB) будет способствовать развитию потенциала молодых стартаперов в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказал посол Словакии в Азербайджане Милан Лайчак на мероприятии, посвященном реализации программы для стартапов V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB) в Баку.

"Отмечу три аспекта программы V4ATB. Первый - это развитие потенциала молодых людей. Свежих идей не всегда достаточно, наш проект поможет молодым стартаперам реализовать их на практике. Второй аспект программы - это связь. Этот аспект важен, потому что без развитой связи страны и регионы будут изолированными. И третий аспект программы - это развитие инноваций и технологий", - сказал посол.

Он добавил, что Tech Bridge служит "мостом" по привлечению опыта из других стран для развития стартапов в Азербайджане.

Отметим, что проект V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB) был инициирован посольством Республики Польша в Баку и получил финансирование от Международного Вышеградского (V4) фонда.

Инициатива реализуется с февраля 2022 года консорциумом в составе Startup Hub Poland Foundation (Польша, лидер проекта), AI Startup Incubator (Чехия), StartITup Győr (Венгрия), CIVITTA (Словакия) и IdealHub Innovation and Technology Center (Азербайджан), с рядом поддерживающих азербайджанских партнеров, включая Агентство инноваций и цифрового развития (IDDA) и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Цель 18-месячного проекта заключается в установлении и укреплении сотрудничества между Вышеградской группой (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) и Азербайджаном в сфере инноваций путем установления связей между участниками экосистемы стартапов, такими как инновационные центры, частные инвесторы, венчурные фонды и корпорации из ЕС.