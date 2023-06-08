Activision презентовала новый сезон в Call of Duty и Warzone

Activision официально представила Season 4 в Call of Duty: Modern Warfare II и Warzone 2.0. Основными нововведениями стали новая средняя карта Vondel и семь новых карт для многопользовательского режима.

Activision описывает Vondel как "прибрежный район европейского города в стиле барокко, где века истории старого мира сочетаются с современными архитектурными разработками", передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

На старте карта будет поддерживать режимы Resurgence, DMZ и Lockdown LTM, а стандартный режим Battle Royale появится позже в этом сезоне.

Season 4 в Warzone привнесет более полудюжины новых функций, включая тактический амфибийный транспорт, возвращение любимых ящиков с припасами, динамический туман и улучшения на поле боя. Кроме того, Al-Mazra пройдет "некоторые незначительные топографические изменения", что приведет к сбросу Warzone Ranked Play.

Что касается многопользовательского режима игры, во время запуска будут доступны шесть новых карт, а основная карта - Vondel Waterfront - получит обновление в середине сезона. Сразу на запуске будут доступны: Showdown (основная карта), которая ранее появлялась в Call of Duty 4: Modern Warfare, Kunstenaar District (основная карта), Mercado (карта для режима Gunfight), Penthouse (карта для режима Gunfight), Mawizeh Marshlands и Ahkdar Village (карта для режима битвы).

Кроме того, в Modern Warfare 2 появится режим 12v12 Search & Destroy и еще один режим с одной жизнью - 12v12 Prisoner Rescue, как часть регулярных обновлений списка воспроизведения.

Запуск Season 4 запланирован на 14 июня в 17:00 EEC.