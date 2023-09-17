Huawei Mate 60 Pro бросают на пол и переезжают автомобилем

Смартфон Huawei Mate 60 Pro может похвастаться многими особенностями, но первые краш-тесты показали, что он ещё и весьма прочный, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Авторы ресурса PBKreviews показали, как аппарат выдерживает падения, и даже переехали его автомобилем.

Само собой, без какого-то внятного сравнения сложно что-то говорить, но в целом точно нельзя сказать, что стекло Kunlun второго поколения, которое Huawei использовала для своего нового флагмана, является каким-то слишком хрупким.

Конечно, как и всегда, в реальности может произойти так, что смартфон упадёт с совсем незначительной высоты и получит очень серьёзные повреждения, так что опираться на такие тесты можно лишь условно.