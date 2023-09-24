Xiaomi 14 во многом превзойдет Xiaomi 13

Инсайдер Digital Chat Station рассказал о будущем Xiaomi 14. По словам информатора, аппарат станет гораздо лучше нынешнего Xiaomi 13. Так, улучшится экран, камера, вибромотор, повысится скорость зарядки и увеличится емкость аккумулятора, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Эти слова стали реакцией на ранее приведенные информатором данные о том, что Xiaomi 14 будет поддерживать зарядку мощностью 90 Вт: некоторые решили, что на этом все улучшения и закончатся (если не считать переход на SoC Snapdragon 8 Gen 3). Но это не так: в Xiaomi 14 будет много нового.