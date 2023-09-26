Новинки Apple уже доступны для предзаказа у официальных реселлеров

22 сентября официальные реселлеры Apple в Азербайджане открыли предзаказ на новинки, презентованные компанией 12 сентября. В первую очередь речь идет о свежей линейке iPhone 15 и новых Apple Watch. Чем же в этот раз легендарный бренд из Купертино удивит и порадует? Рассмотрим детальнее.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Новые модели получили легкий, но при этом прочный корпус из аэрокосмического титана (такого же, как использует NASA) в четырех цветах: Натуральный титан, Белый титан, Голубой титан, Черный титан. Обе флагманские модели могут похвастаться новыми графическими процессорами и мощными чипами A17 Pro, благодаря которым теперь на iPhone можно запускать игры для ПК и консолей.

На боковой грани смартфона появилась многофункциональная кнопка Action, которую можно настроить для выполнения различных действий, включая запуск приложений. Любители портретной съемки по достоинству оценят новые возможности контроля фокусировки и глубины. Помимо этого, в iPhone 15 Pro Max появился фотодатчик для 5-кратного оптического зума.

Самым обсуждаемым обновлением стал переход с разъема Lightning на USB-C во всех моделях линейки iPhone 15, благодаря чему возросла скорость передачи данных (в Pro-версиях до 10 Гбит/с). И что особенно приятно: теперь один кабель можно использовать для зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и наушников Apple.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus

Корпус смартфонов базовой линейки стал алюминиевым, с тонкими рамками, задняя панель выполнена из матового цветного стекла. На экране появился Dynamic Island для более удобного взаимодействия с устройством - ранее это решение было доступно только обладателям iPhone версии Pro. Сам дисплей стал более ярким.

Изменения коснулись и камеры, теперь с ее помощью можно делать снимки сверхвысокого разрешения (48 Мп). Усовершенствованная система с применением алгоритмов искусственного интеллекта предлагает улучшенный портретный режим с контролем фокусировки и глубины. А благодаря Smart-HDR фотографии, сделанные в ночное время, будут гораздо четче.

Отдельного внимания заслуживает процессор - мощный чип А16 Bionic, благодаря которому смартфон порадует высокой производительностью и автономностью, а батареи хватит на весь день. iPhone 15 и iPhone 15 Plus доступны в розовом, желтом, зеленом, голубом и черном цветах.

Apple Watch Series 9

С новым процессором S9 часы Apple стали более мощными и энергоэффективными. Они поддерживают управление жестом двойного касания (без непосредственного прикосновения к гаджету) и позволяют запускать Siri прямо с экрана без использования iPhone. Благодаря более чувствительным датчикам Apple Watch Series 9 будут точнее определять ваше физическое состояние. Среди других обновлений - усовершенствованный поиск iPhone и в 2 раза более яркий экран.

А еще Apple Watch Series 9 максимально экологичны, как и все новинки Apple. Корпус создан на 100% из переработанного алюминия. Это значит, что в результате производства часов количество выбросов парниковых газов в атмосфере не увеличивается. Новинка представлена в восьми цветах корпуса, в том числе - в трендовом розовом и (Product) Red.

Apple Watch Ultra 2

Популярные среди спортсменов и активных людей смарт-часы получили новый процессор S9, быстрый доступ к данным с помощью Siri, поддержку жеста двойного касания, чувствительные датчики и автоматический ночной режим, который включается в темноте. В целом часы стали еще более выносливыми и удобными в использовании. В режиме энергосбережения они проработают до 72 часов, а благодаря режиму работы без подключения к интернету можно не бояться оказаться "не в сети".

Watch Ultra 2 обладают самым ярким экраном среди всех смарт-часов Apple. А еще они способны выдержать погружение на глубину до 40 метров и восхождение на высоту до 9000 м, обладают прочным устойчивым к коррозии корпусом из переработанного авиационного титана и надежным сапфировым стеклом, так что станут идеальным спутником для экстремалов.

Старт продаж новинок запланирован на 29 сентября. Но те, кто хочет обзавестись гаджетами в числе первых, уже могут оставлять заявки на сайтах авторизованных реселлеров Apple: iSpace, Kontakt Home, Irshad, Baku Electronics, Bytelecom, Myshops, Soliton, Maxi, Azercell.

В период предзаказа и в первые 3 дня старта продаж, до 1 октября, будет действовать специальное предложение - беспроцентная рассрочка на 30 месяцев такситными картами Birbank. Подробности уточняйте в магазинах авторизованных реселлеров. Однако количество товара ограничено, поэтому стоит поспешить.