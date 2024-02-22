Компания Azerconnect в очередной раз была выбрана "Лучшим работодателем" Азербайджана престижным Институтом лучших работодателей ("Top Employer Institute").

Вновь получив этот сертификат в 2024 году, Azerconnect продемонстрировал, что в своей деятельности применяет передовые международные практики в области человеческих ресурсов, а также свою приверженность обеспечению достойных условий труда для своих сотрудников.

Компания Azerconnect была оценена Институтом лучших работодателей по 6 направлениям, включающим 20 областей, таких как рабочая среда, привлечение талантов, обучение, многообразие, равенство и инклюзивность, а также благополучие.

"Мы гордимся тем, что уже второй год подряд получаем эту престижную награду. Интегрируя самые передовые практики управления человеческим капиталом в нашу деятельность, мы продолжаем способствовать достижению совершенства в нашей компании", - сказал Генеральный директор компании Azerconnect Эмиль Масимов.

"Благодаря нашему вкладу в формирование корпоративной культуры, где особое внимание уделяется благополучию, профессиональному развитию и вовлечению сотрудников, я с большой радостью отмечаю, что наша компания вновь была признана лучшим работодателем в Азербайджане Институтом лучших работодателей. Мы гордимся тем, что Azerconnect развивается как вдохновляющее рабочее место, что лучшие проекты и мероприятия, направленные на карьерный рост и улучшение благосостояния каждого сотрудника, оцениваются в соответствии с международными стандартами", - подчеркнула Матанат Бабаева, директор по человеческим ресурсам компании Azerconnect.

"Исключительные времена раскрывают лучшее в людях и организациях. Мы видели это в нашей программе сертификации лучших работодателей в этом году. Лучшие работодатели всегда доказывали, что они нацелены на формирование наилучших условий труда для сотрудников и что развитие и благополучие сотрудников являются приоритетом для компании. Поступая таким образом, они коллективно обогащают деловой мир. Мы с гордостью представляем в этом году группу ведущих работодателей, ориентированных на людей", - сказал Дэвид Плинк, генеральный директор Top Employer Institute.

Институт лучших работодателей в 2024 году сертифицировал 2300 организации в 122 странах/регионах. Лучшие работодатели с этой сертификацией положительно влияют на жизнь более 9 миллионов сотрудников по всему миру.

Компания Azerconnect входит в состав NEQSOL Holding. NEQSOL Holding осуществляет свою деятельность 11 странах в сфере телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий и строительства и насчитывает более 12 000 сотрудников.