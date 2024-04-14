Европа столкнулась с дефицитом сырья для производства боеприпасов
Оборонная промышленность Евросоюза столкнулась с нехваткой нитроцеллюлозы, которая необходима для производства боеприпасов. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Financial Times.
"Существует серьезный дефицит (нитроцеллюлозы), что приводит к сложностям внутри отрасли", - заявил изданию неназванный менеджер из оборонной сферы.
В статье отмечается, что нитроцеллюлоза применяется для изготовления взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива.
По словам гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, Китай направляет Европе более 70% хлопковой целлюлозы, использующейся для производства нитроцеллюлозы. Источник допустил, что Пекин может прикрыть поставки "по геополитическим причинам".
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