Samsung сломала экраны этих смартфонов свежим обновлением

Пользователи смартфонов серии Samsung Galaxy S21 жалуются в соцсетях на появляющиеся на экране зеленые полосы после обновления прошивки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Android Authority.

Преимущественно на появление тонких вертикальных зеленых полосок жалуются пользователи Galaxy S21 Ultra и S21 FE. Как считают эксперты, проблема носит физический характер, так как она не решается простой перезагрузкой смартфона. У многих полоски появляются после обновления или при активном использовании устройств в играх.

Вероятнее всего, проблема связана с неисправным шлейфом, соединяющим экран с материнской платой. Возможно, во время игры или обновления смартфон нагревается, что провоцирует появление тех самых линий.

Количество жалоб в социальных сетях указывает на массовость проблемы. На данный момент компания Samsung не комментировала ситуацию. Если проблема все же носит программный характер, техногигант может выпустить еще одно обновление с исправлением.

Однако, если это физическая проблема, решить ее можно будет только заменой экрана или устройства. Гарантия на смартфоны Samsung Galaxy S21 уже не действует, так как линейка была представлена в 2021 году (S21 FE - в 2022).

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