Microsoft стремится к сотрудничеству с Samsung

Эпоха искусственного интеллекта наступает и крупнейшие компании мира ищут новые партнерства для усиления своих возможностей в области ИИ.

Microsoft, надеясь на партнерство с Samsung, запланировала встречу на высшем уровне между двумя компаниями в следующем месяце, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Глава полупроводникового бизнеса Samsung, Кёнг Ке-хён (Kyung Kye-hyun), был приглашен на MS CEO Summit 2024, который состоится 14 мая в Редмонде, штат Вашингтон. Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) и генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) проведут закрытые встречи с главой полупроводникового бизнеса Samsung, чтобы найти новые направления сотрудничества, способствующие партнерствам в области ИИ.

Microsoft, по сообщениям, заинтересована в изучении возможностей совместной разработки и поставки ИИ-чипов с Samsung. Компания также может быть заинтересована в использовании некоторых своих программных ИИ-сервисов на электронных устройствах Samsung. Большую часть работы выполняют сервисы ИИ Google в Galaxy AI и Microsoft надеется, что ее услуги также будут интегрированы в набор приложений Galaxy AI от Samsung, который в настоящее время доступен на 100 миллионов устройств и будет только расширяться в ближайшие годы.

Кроме Samsung, Microsoft также пригласила руководителей SK Hynix, LG Electronics и SK Telecom. Эксперты подчеркивают, что приглашения руководства ведущих технологических компаний Южной Кореи со стороны Microsoft случаются нечасто. Это демонстрирует серьезность намерений Microsoft в отношении создания альянсов, которые способствуют ее успеху в сфере искусственного интеллекта.

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