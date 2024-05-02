Перечислены главные особенности нового iPad mini

Журналисты издания MacRumors проанализировали все слухи про версию iPad mini 2024 года и составили список наиболее вероятных функций нового планшета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Apple продолжит использовать в iPad mini седьмого поколения IPS-экран. Однако, чтобы уменьшить эффект "желеобразной прокрутки", на который жалуются некоторые пользователи текущей модели при ее использовании в портретной ориентации, компания перевернет матрицу, поменяет местами ее верх и низ.

Журналисты ожидают, что iPad mini седьмого поколения будет оборудован новым чипом. Скорее всего, им станет A16 Bionic. Однако не исключено, что Apple захочет перевести модель на один из процессоров М-серии, которые уже используются в планшетах Air и Pro.

Ряд инсайдеров утверждают, что в 2024 году в iPad mini появятся обновленные передняя и задняя камеры. В нынешнем iPad mini используются те же камеры, что и во всех текущих моделях iPad: 12-мегапиксельная задняя камера с диафрагмой ƒ/1,8 и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера с диафрагмой ƒ/2,4.

Вполне вероятно, что у планшетов mini расширится выбор цветов. Ожидается появление "Серого космоса", "Звездного света", "Розового" и "Фиолетового".

В отличие от моделей Air и Pro, Apple обновит линейку mini самой последней, то есть, скорее всего, в конец 2024 года.

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