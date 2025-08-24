https://news.day.az/azerinews/1775856.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan dost Ukrayna xalqına lazımi humanitar dəstək göstərməyə davam edəcəkdir Azərbaycan dost Ukrayna xalqına bundan sonra da lazımi humanitar dəstək və yardım göstərməyə davam edəcəkdir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Müstəqillik Günü münasibətilə Ukraynanın Prezidenti Volodimir Zelenskinyə ünvanlan təbrik məktubunda deyilir.
"Ərazi bütövlüyü və suverenlik məsələlərində ölkələrimizin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq qarşılıqlı dəstək və həmrəylik nümayiş etdirməsi təqdirəlayiqdir. Azərbaycan dost Ukrayna xalqına bundan sonra da lazımi humanitar dəstək və yardım göstərməyə davam edəcəkdir", - deyə bildirilib.
