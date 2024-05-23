Новый ASUS Zenbook 14 OLED

ASUS, продолжая удивлять своих любителей постоянными новинками, на этот раз, выпустили новый и полностью усовершенствованный ноутбук Zenbook 14 OLED. Новинка от ASUS предназначена для любителей легких на вес, портативных, комфортных в использовании и в то же время качественных и не уступающих в мощи ноутбуков.

Начать рассказывать о ключевых особенностях нового ноутбука лучше всего с 14-ти дюймового дисплея - ASUS Lumina OLED.

Повышенная точность цветопередачи, а также интеллектуальные функции настройки изображения OLED-дисплея дадут вам возможность насладиться превосходным качеством изображения и детализацией, что также позволит работать с программами для редактирования фото и видео или насладиться просмотром мультимедийного контента в высоком качестве.

В то же время, OLED-дисплеи излучают намного меньше вредного синего света, что делает их очень комфортными для долгой работы. Наряду с этим, для предоставления вам великолепного изображения ASUS оснастил дисплеи новых ZenBook 14 OLED 3К разрешением и частотой обновления в 120 Гц.

Теперь перейдем к производительности. Первым делом, конечно же, надо указать, что новые ноутбуки ASUS в максимальной версии оснащаются 16-ядерным нейропроцессором Intel Core Ultra 7 155H. Стоит отметить, что процессоры Intel Core Ultra 7 оснащены ускорителем ИИ Intel AI Boost NPU, который позволит намного ускорить работу вашего устройства. Вдобавок к этому, ноутбук оснащен графической картой IntelArc Graphics, которая также имеет ускоритель ИИ, что позволит рендерить видеоматериалы намного быстрее, при меньшем потреблении энергии.

В новом Zenbook 14 OLED увеличено максимальное время автономной работы устройства, и время зарядки. Так, время автономной работы может составить до 15 ч, в то время как емкость батареи составляет 75 Вт/ч. Также ноутбук оснащен быстрой подзарядкой. Подзарядить ваш гаджет от 0 до 60 процентов займет у вас до 49-ти минут.

Также для удобства владельца гаджета в нём размещен полноценный набор интерфейсов, который включает USB-A порт, полноразмерный разъем HDMI и 2 Thunderbolt 4/USB Type-С для зарядки, подключения мониторов и высокоскоростных устройств, а также карт-райдер MicroSD.

Отметим и тот факт, что ASUS в новых моделях увеличил размер клавиш, сделав их как на полноценной клавиатуре от настольных ПК (19 мм). Тачпад же ноутбука имеет подсветку, которую можно регулировать по своему вкусу.

Да, столько преимуществ, а также крутая начинка всегда приводит к мысли, что такой ноутбук обязательно будет тяжёлым, но не в случае с гаджетами ASUS. Так, новые ZenBook 14 OLED весят всего 1,2 кг с не сенсорным дисплеем и всего 1,22 кг с сенсорным дисплеем.

Несмотря на свой легкий вес новые ноутбуки ASUS прошли тесты на прочность по военном стандартам. Эти гаджеты обеспечивают вам комфортную работу при самых суровых условиях, хотя, конечно же, они не предназначены для этого.

По всему вышеперечисленному можно уверенно заявить, что ASUS Zenbook 14 OLED подходит для очень многих сфер деятельности: в том числе для офисной работы, для работы с мультимедийными материалами, а также других видов деятельности и развлечений. Изящный, в то же время мощный, с прекрасным дизайном и сочетанием цветов, новый Zenbook 14 OLED станет идеальным выбором для вас независимо от направления вашей деятельности!