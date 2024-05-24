Xiaomi представила дешевый планшет с большим экраном на 120 Гц

Компания Xiaomi представила первый в истории бренда Poco планшет - Poco Pad.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал GSMArena.

Poco Pad оснащается 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K (2650×1600 пикселей), частотой обновления 120 Гц и яркостью 600 нит. В планшете две камеры - основная и фронтальная с разрешением 8 Мп каждая.

За производительность устройства отвечает среднебюджетный чип Snapdragon 7s Gen 2, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, которую можно расширить за счет карты памяти microSD.

Планшет работает под управлением фирменной оболочки HyperOS на базе Android 14 с возможностью трансляции экрана смартфона на планшет, переносить с одного устройства на другое файлы и использовать общий буфер обмена.

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Производитель заявляет, что такой батареи планшету хватит на просмотр видео вплоть до 16 часов или до 18 часов чтения книг.

Среди прочих особенностей Poco Pad отмечают наличие четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos, металлического корпуса толщиной 7,52 мм, а также поддержку фирменного чехла со встроенной клавиатурой стоимостью $80 и стилуса за $60. Сам планшет оценили в $330, но первоначальная цена будет почти на $33 дешевле.

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