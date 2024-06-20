Надежное и доступное решение для профессионалов

В мире современных технологий, где мобильность и производительность становятся основополагающими факторами для успешного ведения бизнеса, выбор надежного ноутбука становится ключевым аспектом. Сегодня поиск инновационного решения, разработанного для удовлетворения потребностей бизнес среды, упрощается. ASUS представляет не только нечто необычное, но и бюджетное. Это ExpertBook B1, совмещающий в себе надежность, и производительность. Этот ноутбук сочетает в себе передовые технологии, эргономичный дизайн, делая его идеальным выбором для малых и средних предприятий, а также для индивидуальных предпринимателей.

В данном обзоре мы рассмотрим основные характеристики и преимущества ASUS ExpertBook B1, а также его конкурентные преимущества на рынке бизнес-устройств.

Для начала ознакомим вас с краткими характеристиками ExpertBook B1, а затем разберем все детально.

Операционная система Windows 10 Pro, Windows 11 Pro Процессор До Intel® Core™ i5 и i7-13 поколения Графика Intel® Iris Xe Дисплей 15.6" Full HD IPS антибликовый, 250 кд/м2, Тонкая экранная рамка (6,4 мм) - отн. площадь экрана 83%, углы обзора 178°, цветовой охват 45% NTSC (B1502)

14.0" Full HD IPS антибликовый, 250 кд/м2, Тонкая экранная рамка - отн. площадь экрана 84%, углы обзора 178°, цветовой охват 45% NTSC (B1402) Оперативная память До 48 ГБ DDR4 3200; 1 слот, от 8 до 16 ГБ распаяно на материнской плате Накопитель SSD до 1 ТБ PCIe Gen 4 Сетевые интерфейсы Gigabit LAN, WakeOnLAN, Wi-Fi 6E (802.11ax), два диапазона 2х2 + Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6 (802.11ax), два диапазона 2х2 + Bluetooth 5.2 Разъемы 1 USB-C 3.2 с поддержкой DisplayPort и Power Delivery, 1 USB-C Gen 1 с поддержкой Power Delivery, 1 USB-A 3.2, 1 USB-A 2.0, LAN (RJ45), HDMI 1.4, VGA, Audio, micro-SD Управление Клавиатура с защитой от проливания жидкости и подсветкой, ИК-камера со шторкой, сканер отпечатка пальца

Тачпад NumberPad с подсветкой Дополнительно Протестировано по стандарту MIL-STD810H,

TPM, замок Кенсингтона

ПО MyASUS для управления расширенными функциями ноутбука, обновления и поддержки

Система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling с 2 микрофонами дальнего действия Фирменное ПО MyASUS Диагностика системы Безопасная подзарядка Режимы работы вентиляторов Оптимизация изображения (Splendid) Оптимизация видео (Tru2Life) Горячие клавиши Оптимизация роуминга Wi-Fi Сервис AppDeals Link to MyASUS Батарея и питание До 7 ч автономной работы (Mobile Mark 2018) Батарея 42 Вт∙ч, 3 ячейки БП 65 Вт (USB-C) Размеры и вес 361х233х19,9 мм; 1,69 кг (B1502CVA)

326х214х19,9 мм; 1,49 кг (B1402CМA) Опции Дисплей IPS Веб-камера HD+ИК

Сканер отпечатка пальца Подсветка клавиатуры WiFi 6E TPM 2.0

Производительность и конфигурации

ASUS ExpertBook B1 доступен в различных конфигурациях, что позволяет подобрать оптимальный вариант под конкретные нужды пользователя. Наиболее производительная модель включает процессор Intel Core i7 13-го поколения. Это обеспечивает высокую производительность для выполнения повседневных задач, таких как работа с офисными приложениями, проведение видеоконференций и работа в интернете.

Память и хранение данных

Ноутбук поддерживает до 48 ГБ оперативной памяти и имеет внутри себя SSD в 1 ТБ, что гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения большого объема данных.

Дисплей

ASUS ExpertBook B1 оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением до Full HD (1920 x 1080 пикселей). IPS-матрица обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, что делает работу с ноутбуком комфортной в любых условиях.

Порты и подключения

Ноутбук предлагает широкий набор портов, включая USB Type-C, USB 3.2, HDMI, Ethernet и разъем для наушников. Это позволяет легко подключать различные периферийные устройства и аксессуары, что особенно важно для бизнес-пользователей, часто работающих с внешними устройствами.

Автономность

ExpertBook B1 оснащен аккумулятором емкостью 42 Втч, который обеспечивает до 7 часов автономной работы. Хотите работать в течение всего рабочего дня без необходимости носить с собой устройство для подзарядки? Этот ноутбук для вас. Особенно порадуются такому приобретению sales, маркетинг, IT, банки, ВУЗы, офисные работники, фрилансеры и пользователи, которые постоянно находятся на выездных встречах.

Дизайн и надежность

Корпус ноутбука выполнен из магниево-алюминиевого сплава, что делает его легким и прочным. Ноутбук прошел тесты на соответствие военным стандартам MIL-STD 810H, что гарантирует его надежность в различных условиях эксплуатации. Эргономичный дизайн с ASUS Ergolift hinge улучшает комфорт при наборе текста и способствует лучшему охлаждению устройства​​.

Безопасность

ASUS ExpertBook B1 оснащен множеством средств безопасности, включая сканер отпечатков пальцев, функцию распознавания лиц и TPM-чип для шифрования данных. Это делает его отличным выбором для корпоративных пользователей, которым важно защищать конфиденциальную информацию.

В целом это надежный и производительный бюджетный бизнес-ноутбук, который предлагает отличное соотношение цены и качества. Он подходит как для малых и средних предприятий, так и для индивидуальных предпринимателей, которым нужно надежное и функциональное устройство для повседневной работы. Благодаря широкому выбору конфигураций и набору современных технологий, ExpertBook B1 станет отличным помощником в любом бизнесе

Другие модели ASUS ExpertBook

Если вам нужны дополнительные возможности, ASUS может предложить и другие решения. К примеру, ExpertBook B9, который является флагманом в линейке ExpertBook.

B9 весит всего около 1 кг, что делает его идеальным для частых путешествий и деловых поездок. Дизайн сделан из премиальных материалов, что отражается на его внешнем виде и тактильных ощущениях. ExpertBook B9 способен работать до 11 часов без подзарядки, что критически важно для деловых поездок, где доступ к розетке может быть ограничен. Хотя ExpertBook B1 также предлагает достойные экраны, B9 предлагает улучшенные характеристики дисплея, что особенно важно для тех, кто работает с визуальным контентом.

Новинки: ExpertBook B3 и B5

ASUS также представили модели ExpertBook B3 и ExpertBook B5, которые уже доступны для заказа. Эти устройства предназначены для решения различных задач пользователей, предлагая баланс между производительностью, функциональностью и стоимостью.

ExpertBook B3: Это более доступное решение, идеально подходящее для студентов и малых предприятий. Ноутбук предлагает базовые характеристики, необходимые для повседневной работы.

ExpertBook B5: Модель ориентирована на пользователей, которым требуется чуть больше мощности и функциональности. Это устройство подходит для бизнес-пользователей, которым нужны дополнительные возможности и производительность для выполнения сложных задач.

Все новые модели линейки ExpertBook уже доступны для заказа, что позволяет выбрать устройство, максимально соответствующее вашим потребностям и бюджету.

Во всех вышеуказанных ноутбуках от серии ASUS Business предлагается широкий спектр решений, которые специально разработаны для удовлетворения потребностей бизнеса любого масштаба.

Как помогает ASUS Business?

ASUS Business предлагает клиентам возможность размещения специальных заказов, что позволяет адаптировать устройства под конкретные нужды вашей компании. Гибкие программы гарантии включают расширенные и адаптируемые варианты, которые могут охватывать различные аспекты обслуживания, такие как onsite-поддержка, ремонт и замена компонентов, а также специализированные условия для крупных корпоративных заказчиков. Это обеспечивает уверенность в надежности и долговечности продукции, а также снижает риски, связанные с эксплуатацией оборудования.

Как известно, АSUS занимает лидирующие позиции на потребительском рынке ноутбуков благодаря инновационным технологиям, высокому качеству и широкому ассортименту. Это подтверждает высокий уровень доверия к бренду среди пользователей и бизнес-клиентов. Признание на потребительском рынке также положительно влияет на восприятие бренда в B2B-сегменте, способствуя его росту и развитию.

ASUS активно развивает направление B2B, предлагая решения для корпоративных клиентов, которые включают надежные и производительные устройства, специализированные сервисы и поддержку. Быстрый рост бренда в этом сегменте подтверждается увеличением числа корпоративных клиентов и расширением ассортимента продукции для бизнеса.

ASUS Business гордится своей профессиональной командой, которая обеспечивает высокую скорость реакции на запросы клиентов. Это включает в себя оперативную поддержку по техническим вопросам, консультации по подбору оборудования и помощь в реализации крупных проектов. Быстрая и квалифицированная поддержка помогает клиентам оперативно решать возникающие проблемы и эффективно использовать оборудование ASUS.

Также активно поддерживаются проектные сделки и запросы малых и средних предприятий (SMB). Это включает в себя специальные условия закупок, индивидуальные конфигурации оборудования и гибкие условия оплаты. Такая поддержка помогает SMB эффективно развивать свой бизнес, используя передовые ИТ-решения.

ASUS Business сотрудничает с крупными дистрибьюторами, что обеспечивает наличие популярных моделей на складе и возможность их быстрого заказа. Кроме того, клиенты могут заказывать специальные конфигурации оборудования, адаптированные под конкретные требования их бизнеса. Это позволяет получить оптимальные решения для различных задач и повышает гибкость использования оборудования.

Широкая сеть авторизованных сервисных центров обеспечивает доступность качественного обслуживания и ремонта оборудования. Сервисные центры предлагают широкий спектр услуг, включая диагностику, ремонт, обновление и замену компонентов. Это позволяет минимизировать время простоя и поддерживать высокую производительность работы ваших устройств.

Эти преимущества делают ASUS Business надежным партнером для вашего бизнеса, обеспечивая поддержку на всех этапах использования оборудования и способствуя повышению эффективности и надежности вашей ИТ-инфраструктуры.

Таким образом, ASUS ExpertBook B1 и другие модели линейки ExpertBook предоставляют широкий выбор решений для различных категорий пользователей, предлагая надежность, производительность и современные технологии.

Как видим, если вы ищете надежный, производительный и удобный ноутбук для бизнеса, линейка ASUS ExpertBook предлагает отличные варианты. Модели B1, B3 и B5 предлагают сбалансированное сочетание производительности и стоимости, подходящее для большинства повседневных задач, в то время как флагманская модель B9 обеспечивает высочайшую мобильность и передовые функции безопасности для руководителей и профессионалов, требующих максимальной надежности и производительности. Независимо от ваших потребностей, один из этих ноутбуков обязательно станет надежным партнером в вашей работе.