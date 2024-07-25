Партнер Microsoft назвал истинную причину глобального сбоя Windows

В конце прошлой недели в работе миллионов ПК под управлением Windows по всему миру, на которых было установлено предназначенное для защиты от кибератак ПО компании CrowdStrike, случился сбой. По итогам проведенного расследования CrowdStrike заявила, что сбой произошел из-за ошибки в тестовом ПО, которое не позволило должным образом проверить обновление, распространенное на миллионы устройств. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении компании говорится, что злосчастное обновление было протестировано еще 5 марта, но из-за ошибки в диагностическом ПО баг в апдейте не был замечен.

"Из-за ошибки в валидаторе содержимого один из двух экземпляров шаблона прошел проверку, несмотря на то, что содержал проблемные данные", - гласит сообщение CrowdStrike.

Вместе с этим CrowdStrike пообещала в будущем более тщательно тестировать обновления для своего программного обеспечения, а также внедрить процедуру поэтапного развертывания пакетов, чтобы избежать повторения инцидента, случившегося несколько дней назад.

Согласно подсчетам страховой компании Parametrix, из-за сбоя в Windows в минувшую пятницу убытки крупнейших американских компаний составят $5,4 млрд.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!