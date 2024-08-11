Спутники Starlink станут меньше мешать астрономам

Компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, объявила о значительном обновлении своей системы Starlink, направленном на снижение риска создания помех для радиотелескопов. Starlink управляет 6,3 тыс. спутников на низкой околоземной орбите и предоставляет с их помощью высокоскоростной интернет по всему миру. Об этом сообщает издание ISPreview, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инженеры SpaceX признали, что прямые передачи со спутников могут представлять значительный риск создания помех для астрономических исследований. В ответ на это, компания сотрудничала с Национальным научным фондом (NSF) и Национальной радиоастрономической обсерваторией (NRAO) для разработки методов снижения риска помех.

Согласно заявлению Starlink, инженеры SpaceX и NRAO разработали методы, позволяющие спутникам избегать передач в зоне прямой видимости радиотелескопов. Это стало возможным благодаря использованию фазированной антенной решетки спутника, которая может динамически направлять спутниковые лучи в сторону от телескопов за миллисекунды.

Для реализации этого подхода был создан фреймворк обмена данными в реальном времени между радиоастрономическими обсерваториями и Starlink. Этот фреймворк предоставляет сети Starlink запланированный график наблюдений телескопа, включая направление наведения телескопа и его наблюдаемый диапазон частот. С помощью этой информации сеть может гарантировать, что спутники, проходящие вблизи оси прицеливания телескопа, динамически перенаправят свои лучи в сторону.

Этот метод уже запущен и функционирует для сети Starlink и Very Large Array NRAO в Нью-Мексико, а также для обсерватории Green Bank в Национальной зоне радиомолчания в Западной Вирджинии. SpaceX намерена продолжить работу с радиоастрономическим сообществом, чтобы расширить реализацию этого подхода на другие обсерватории в США и за их пределами.

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