Стало известно, когда ИИ-функции в iPhone станут платными

Apple может начать взимать до $20 в месяц за некоторые интеллектуальные функции Apple Intelligence в iPhone, iPad и Mac. Однако, как пишет издание 9to5Mac, ссылаясь на последний выпуск информационного бюллетеня Power On от инсайдера и корреспондента Bloomberg, случится это не раньше, чем через три года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На недавней конференции WWDC Apple представила первый набор интеллектуальных функций Apple Intelligence, включая обновленный Siri, Genmoji, Image Playground и множество других функций, интегрированных в стандартные приложения Apple. Хотя эти функции получили высокую оценку, они в основном работают на устройствах пользователей. Учитывая, что Apple пока отстает в гонке искусственного интеллекта, было принято решение не взимать плату за такие базовые опции.

Марк Гурман предполагает, что Apple продолжит развивать более продвинутые функции Apple Intelligence и только после их включения начнет взимать плату за сервис. Однако, по его мнению, для разработки таких функций потребуется не менее трех лет. Таким образом, пользователи Apple Intelligence могут не беспокоиться о дополнительных расходах в ближайшем будущем, считает эксперт.

Apple Intelligence - это платформа искусственного интеллекта, разработанная Apple. Она была анонсирована 10 июня 2024 года на WWDC 2024 как часть операционных систем Apple iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Apple Intelligence будет бесплатна для всех пользователей поддерживаемых устройств. Полноценный релиз платформы для всех пользователей состоится в 2025 году.

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