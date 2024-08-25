В Telegram массово поддерживают задержанного Дурова

Часть русскоязычных Telegram-каналов запустили хештеги в поддержку задержанного французскими властями в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в Telegram-канале генерального директора АНО "Цифровая экономика" Сергея Плуготаренко появились хештеги #ВернитеДурова и #ДуровнеАссанж. В некоторых развлекательных и аналитических Telegram-каналах появился хештег #FREEDUROV.

Дуров задержан во Франции, сообщил телеканал LCI. По его данным, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (22:00 Баку). Он прибыл туда из Азербайджана. С ним находились девушка и его телохранитель.

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