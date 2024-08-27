Цукерберг сделал важное признание о Facebook

Основатель Meta Марк Цукерберг признался, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на корпорацию давление с целью цензуры контента в социальных сетях компании. Об этом Цукерберг написал в письме председателю юркомитета палаты представителей США Джиму Джордану, им же комитет поделился на своей странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы Meta, в 2021 году чиновники из администрации Байдена "неоднократно оказывали давление" на корпорацию, "требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе сатиру и юмор, а также выражали большое недовольство, когда мы отказывали". При этом Цукерберг заверил, что решение по удалению контента оставалось за платформой.

Он считает, что давление правительства было неправильным, а также выразил сожаление, что в корпорации "не были более откровенны по этому поводу". По словам бизнесмена, он твердо убежден, что компания не должна идти на компромисс из-за давления со стороны какой-либо администрации. Он отметил, что в дальнейшем компания даст отпор.

Также Цукерберг сознался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука сына нынешнего главы Белого дома Хантера Байдена, которое могло свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

Свои действия Цукерберг объяснил необходимостью фактчекинга истории, до верификации которой контент был сдержан. Теперь же, по словам предпринимателя, Meta "изменила политику и процессы, чтобы подобное не повторилось".

24 августа основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже. Во Франции был выдан ордер на его арест из-за "отсутствия модерации" контента в Telegram и отказа от сотрудничества с правоохранительными органами, что сделало его "пособником в наркоторговле, педофилии и мошенничестве". У бизнесмена есть французское гражданство, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

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