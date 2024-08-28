https://news.day.az/hitech/1684859.html Первая ступень Falcon 9 опрокинулась при посадке
Первая ступень Falcon 9 опрокинулась при посадке
Многоразовая первая ступень тяжелой ракеты Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу A Shortfall of Gravitas. Об этом со ссылкой на компанию SpaceX сообщает Day.Az.
Перевернувшийся носитель использовался 23 раза. В ходе последнего пуска с его помощью были успешно запущены 21 спутник системы Starlink.
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