Кыргызстан использует спутниковые данные Азербайджана для защиты от природных катастроф

В рамках сотрудничества Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") и Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана разработанные цифровые спутниковые решения были использованы для оценки рисков природных катастроф и предотвращения их последствий.

Как передает Day.Az, согласно данным Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, решения "Азеркосмос" сыграли важную роль в предотвращении природного бедствия в Кыргызстане.

В частности, высокоточная цифровая модель рельефа (Digital Elevation Model, DEM), предоставленная "Азеркосмос", оказала ключевое влияние на предотвращение потенциальной катастрофы в Кыргызстане, что позволило спасти сотни жизней.

"Цифровая модель рельефа представляет собой географическую информационную модель, отображающую высотные данные местности в цифровом формате и используемую для точного описания структуры и формы рельефа. На основе анализа спутниковых изображений и дополнительных данных мониторинга было выявлено, что из-за угрозы прорыва горного озера в районе Иссык-Куля необходимо принимать превентивные меры. В противном случае прилегающие деревни оказались бы под угрозой сильного наводнения. На основании полученных данных, компетентные органы Кыргызстана оперативно организовали эвакуацию жителей из зоны риска. Спустя всего четыре дня после эвакуации произошло ожидаемое наводнение, но благодаря своевременно принятым мерам удалось спасти 500 человек," - говорится в информации.

В Кыргызстане насчитывается более 2 тысяч горных озер, из которых 320 представляют серьезную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. Прорыв таких озер, расположенных в высокогорных районах, может оказать масштабное воздействие на Центральную Азию. Основной причиной подобных природных катастроф является увеличившаяся уязвимость горных озер в результате изменений климата. Повышение температуры ускоряет таяние ледников, что приводит к критическому подъему уровня воды в озерах.

Для предотвращения таких катастроф в будущем необходимо проводить более детальный спутниковый мониторинг зон риска и усиливать безопасность горных озер. Цифровые модели рельефа и спутниковые данные позволяют точно прогнозировать развитие событий, что помогает не только спасать человеческие жизни, но и оптимизировать затраты на ликвидацию последствий природных бедствий.