Браузер Opera озаботился психологическим здоровьем пользователей

Компания Opera представила новый браузер Opera Air, ориентированный на психологическое благополучие и осознанность. Новинка включает напоминания о перерывах, дыхательные упражнения, "звуковые пейзажи" и бинауральные ритмы для снижения стресса и повышения концентрации. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание TechCrunch.

В Opera считают, что браузер должен быть не просто инструментом, но и системой управления стрессом. Opera Air отличается облегченным дизайном с полупрозрачными темами. В боковой панели размещены напоминания о перерывах, функция Boosts (музыка, звуки, бинауральные ритмы), и быстрый доступ к AI-ассистенту Aria, Messenger и WhatsApp.

Функция "Сделайте перерыв" визуально отображает уровень использования браузера, напоминая о необходимости отдохнуть. Пользователь может настроить время работы, после которого появится уведомление. Для перерывов Opera Air предлагает дыхательные упражнения, растяжки для шеи, медитации и сканирование тела. Во время растяжек можно включить камеру, чтобы браузер контролировал осанку.