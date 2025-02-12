Названы самые ожидаемые смартфоны

Редакция портала GizmoChina составила подборку из четырех самых ожидаемых смартфонов февраля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первом месте оказался Oppo Find N5, который обещает стать самым тонким складным смартфоном. При этом гаджет предложит аккумулятор емкостью 5700 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, флагманский чип Snapdragon 8 Elite, а также защиту стандарта IPX9.

Следом идет фотофлагман Xiaomi 15 Ultra, выделяющийся системой из четырех камер, где основная дюймовая матрица будет также дополнена перископическим модулем с разрешением 200 Мп. Гаджету приписывают чип Snapdragon 8 Elite, батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно.

На третьем месте оказался субфлагманский iQOO Neo 10R, за производительность которого будет отвечать мощный Snapdragon 8s Gen 3. Смартфону также приписывают OLED-экран с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор емкостью 6400 мАч.

Замыкает топ Vivo V50, тройная камера которого получат оптику Zeiss. Гаджет также оснастят чипом Snapdragon 7 Gen 3, изогнутым OLED-дисплеем и корпусом толщиной 7,2 мм при емкости батареи в 6000 мАч.