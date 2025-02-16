Маск анонсировал запуск "самого умного ИИ"

Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск анонсировал запуск нового чат-бота Grok 3.

Как передает Day.Az, об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщается, продукт будет представлен широкой публике 18 февраля в восемь часов вечера по тихоокеанскому времени (восемь часов утра по Баку). Созданный своей командой проект Маск считает мощнейшим на рынке и называет его "самым умным ИИ" (искусственным интеллектом) - по его словам, чат-бот Grok 3 способен к глубокому анализу и рассуждениям, в чем превосходит любых конкурентов.

Новую модель ИИ планируется разместить на веб-сайте grok.com и в мобильном приложении. Доступ к ней обещают сделать бесплатным - прежней моделью искусственного интеллекта могли пользоваться только подписчики платного тарифа X Premium. Маск и здесь продолжил свою стратегию борьбы с цензурой: новый чат-бот продвигается как свободный от этических ограничений.