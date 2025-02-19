Новые модели iPhone разочаруют

Все модели серии iPhone 17 получат проводную зарядку мощностью до 35 Вт. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитика GF Securities Джеффа Пу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актуальные флагманские модели iPhone 16 Pro получили зарядку, пиковая мощность которой составляет около 30 Вт, а в iPhone 16 Pro Max этот показатель не превышает 37 Вт при использовании адаптера Apple USB-C на 140 Вт. При этом, согласно независимым тестам, стабильная мощность зарядки в линейке iPhone 16 и вовсе держится на уровне около 20 Вт.

Таким образом, предстоящие модели iPhone 17 получат улучшение по мощности зарядки, но все равно будут уступать всем конкурентам на рынке. Так, у китайских флагманов средняя мощность зарядки составляет 90-120 Вт, тогда как смартфоны Samsung и Google поддерживают зарядку мощностью 45 и 37 Вт соответственно.

Кроме того, аналитики приписывают будущим iPhone 17 Pro и 17 Pro Max алюминиевые рамки вместо титановых, которые используются во флагманских моделях со времен iPhone 15 Pro 2023 года выпуска.