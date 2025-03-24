У голосового помощника Google появится ряд новых функций

Как и было анонсировано на выставке Mobile World Congress ранее в этом месяце, Google приступила к развертыванию новых функций для пользователей голосового помощника Gemini Live.

Как передает Day.Az со ссылкой на 9to5 Google, на данном этапе речь идет о функциях совместного использования экрана устройства и камеры через алгоритм Project Astra.

По данным источника, некоторым пользователям устройств на базе Android упомянутые функции стали доступны в конце этой недели. Один из пользователей активировал обновленный интерфейс Gemini Live и обратил внимание на появление новой кнопки "Поделиться экраном с Live", которая расположена рядом с кнопкой "Спросить об экране". Отмечается, что на данный момент можно поделиться только всем содержимым экрана, без возможности выбора отдельных приложений.

Вместе с этим пользователи подучили доступ к алгоритму Project Astra, который делает камеру устройства по-настоящему интерактивной и позволяет задействовать ее для взаимодействия с окружающим миром. Для начала взаимодействия с этим инструментом необходимо запустить интерфейс Gemini Live и активировать камеру. В правом нижнем углу экрана будет доступна кнопка для переключения на фронтальную камеру.

Вполне логично, что Google постепенно внедряет новые функции на базе ИИ, расширяя их доступность для пользователей Android-устройств. Вероятно, если планы компании не будут нарушены, то в ближайшие несколько недель обе функции станут доступны большему количеству пользователей совместимых устройств.