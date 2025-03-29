В YouTube появится новая функция

Разработчики YouTube добавили новую возможность для пользователей Premium-подписки, позволив им делиться ссылками на видеоролики, которые их друзья смогут смотреть без прерывания на рекламу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Android Authority.

Отмечается, что нововведение пока доступно ограниченному числу пользователей и только в некоторых странах. Так, некоторые подписчики YouTube Premium могут отправлять до 10 видео в месяц с отсутствием рекламных вставок. Получатели ссылки смогут наслаждаться просмотром без прерываний, даже если они сами не платят за подписку.

Пока функция отправки видео без рекламы проходит ограниченное тестирование в США, Канаде и нескольких других регионах. Компания намерена изучить реакцию пользователей перед полноценным запуском услуги.

YouTube Premium - это платная подписка, которая предоставляет доступ к расширенным функциям видеохостинга: воспроизведению видео в фоновом режиме и возможности скачивания для просмотра офлайн, а также просмотра видео без рекламных вставок от YouTube. На встроенную блогерами рекламу это никак не влияет.