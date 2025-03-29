Азербайджанские робототехники демонстрируют мастерство на фестивале в Казахстане

Город Караганда в Казахстане в десятый раз проводит международный фестиваль RoboLand. С момента основания он стал крупнейшей площадкой технического творчества и инженерных открытий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, в этом году фестиваль собрал более 750 участников из Казахстана, а также из шести зарубежных стран.

Свое мастерство продемонстрируют юные робототехники из Азербайджана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана и Болгарии.

В 17 категориях будут состязаться 362 команды.

Чтобы выйти в финал, более 2000 участников приняли участие в отборочных соревнованиях, а свыше 400 команд попробовали свои силы в квалификационном этапе.