В Азербайджане есть большой потенциал в этой сфере

Достижение технологического суверенитета Азербайджана имеет большое значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявил эксперт по инновациям Эльшан Мусаев.

По его словам, Азербайджан может стать региональным цифровым центром и добиться устойчивого развития.

Эльшан Мусаев отметил, что в настоящее время многие страны делают упор именно на программное обеспечение и технологии. В этой связи привлечение молодежи к технологической сфере имеет важное значение для того, чтобы Азербайджан мог укрепить свои позиции в этой области.

Эксперт подчеркнул, что развитие данной сферы принесёт стране дополнительные преимущества в будущем.