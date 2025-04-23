ОТГ приветствует инициативу Азербайджана по запуску виртуальной космической академии
Организации тюркских государств (ОТГ) приветствует инициативу Азербайджана по запуску виртуальной космической академии.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев в ходе 4-ой встречи космических агентств организации.
"Мы твердо убеждены, что наращивание потенциала и образование являются важнейшими опорами космического сотрудничества. В этой связи мы приветствуем инициативу Азербайджана по запуску виртуальной космической академии и обучающих программ GIC, направленных на формирование прочной базы знаний среди нашего населения. Эти программы помогут вовлечь молодежь и профессионалов в содержательное обучение и развитие навыков, способствуя достижению нашей более широкой цели - повышению общественного интереса и компетентности в области космических наук", - сказал он.
Омуралиев отметил, что освоение космоса - это не только вопрос технологий. Это вопрос сотрудничества, инноваций и построения общего будущего. От мониторинга окружающей среды до управления чрезвычайными ситуациями, от использования природных ресурсов до образования и наращивания потенциала - космические технологии являются ключом к решению многих актуальных глобальных проблем.
"Прогресс, достигнутый нашими государствами-членами и наблюдателями, подчёркивает важность нашего совместного сотрудничества и общей приверженности совместной работе в этом направлении", - сказал он.
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