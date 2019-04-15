Благодаря содержанию клетчатки и полифенолов манго является одним из лучших фруктов для борьбы с запорами естественным путем, не прибегая к химическим слабительным.

Да-да, манго помогает при запоре и замедленном пищеварении. Благодаря диетическим пищевым волокнам, входящим в его питательный состав, манго облегчает пищеварение и способствует выведению шлаков из кишечника. Но как следует приготовить манго, чтобы справиться с запором? Об этом мы расскажем в нашей сегодняшней статье!

Многие выбирают синтетические слабительные препараты, когда у них возникает данная проблема. Но натуральные варианты, конечно, предпочтительнее. Один из них - манго. Ведь этот фрукт не вызывает нежелательных побочных эффектов и его легко включить в ежедневный рацион.

Кроме того, это отличный источник дополнительной энергии для организма. Манго содержит сахара, которые медленно усваиваются и не вызывают скачков уровня глюкозы в крови.

Далее мы расскажем подробнее о полезных свойствах этого тропического фрукта и поделимся интересными рецептами его приготовления. Не пропустите!

Преимущества манго при запоре

Манго - это восхитительный сладкий фрукт, который растет на дереве семейства анакардиевые (Anacardiaceae) рода Mangifera. Встречается несколько сортов: красные, желтые, зеленые. Плоды округлые, с плотной, гладкой кожурой.

С древних времен манго считается полезным для здоровья продуктом. Сегодня известно, что это источник витаминов А, В, С и таких минералов, как калий, кальций и магний. Кроме того, в нем содержатся антиоксиданты и пищевые волокна. Последние, собственно говоря, и обуславливают эффективность этого фрукта в борьбе с запорами.

Ведь клетчатка, а также вода (которая тоже в большом количестве содержится в манго) оптимизируют пищеварительные функции и регулируют перистальтику кишечника.

Еще манго помогает при запоре благодаря наличию полифенолов. Это вещества с антиоксидантным действием, которые уменьшают воспалительные процессы. При их усвоении организмом улучшается состав кишечной микрофлоры и ускоряется выведение токсинов.

Наконец, манго является отличным дополнением к рациону, чтобы укрепить иммунитет. Содержание витамина С в одном плоде может покрывать до 41% суточной потребности организма. Как известно, это вещество подавляет действие свободных радикалов и увеличивает выработку антител для борьбы с вредными микроорганизмами.

Как лучше приготовить манго для борьбы с запором?



Конечно, можно съесть этот тропический фрукт и в натуральном виде. Уже 3/4 чашки порезанного манго обеспечат желаемый результат.

Но его слабительный эффект можно усилить, добавив другие ингредиенты. Конечно, это увеличит калорийность блюда (напитка), но вы получите превосходное натуральное слабительное средство и сможете забыть про искусственные препараты. Обязательно попробуйте!

Коктейль из манго и овсянки





Коктейль из манго и овсяных хлопьев - это отличное средство против запоров. У вас получится сытный и при этом не очень калорийный напиток.

Ингредиенты:

- 1 спелый манго

- 2 столовые ложки овсяных хлопьев (30 г)

- 1 стакан воды (200 мл)

- 2 столовые ложки пчелиного меда (50 г)



Способ приготовления:

- Очистите манго, нарежьте мякоть кусочками и положите в чашу блендера.

- Добавьте овсяные хлопья и стакан воды.

- Смешайте до получения однородной консистенции.

- Можете подавать к столу. При желании подсластите медом.



Потребление:

- Лучше пить такой коктейль с утра натощак.

- Повторяйте не менее 3 раз в неделю.

Мусс из манго помогает при запоре



А вот еще один полезный рецепт, который поможет вам справиться с запором. Это отличный вариант для детей, потому что блюдо действительно невероятно вкусное. Оно может стать завтраком или полдником.

Ингредиенты:

- Листовой желатин (1 шт.), без вкуса

- 1/2 стакана воды, 125 мл

- 4 спелых манго

- 1 стакан натурального обезжиренного йогурта (200 мл)



Способ приготовления:

- Сначала разведите желатин в половине стакана кипятка.

- Затем порежьте мякоть манго кусочками и положите в чашу блендера.

- Добавьте йогурт и желатин и смешайте.

- Переложите в стеклянную емкость и поставьте в холодильник.



Потребление:

Можете съесть одну порцию на завтрак или между приемами пищи, когда проголодаетесь.



Коктейль из манго и кокосового молока







Предлагаем вашему вниманию еще один рецепт коктейля на основе манго. На этот раз добавим к нему кокосовое молоко. Благодаря наличию аминокислот и жирных кислот такой напиток станет для вас натуральным энергетиком и повысит вашу физическую работоспособность и выносливость.

Ингредиенты:

- 2 спелых манго

- 1 стакан кокосового молока (200 мл)

- Несколько кубиков льда (по желанию)



Способ приготовления:

- Очистите манго и нарежьте их мякоть кусочками.

- Положите в чашу блендера и смешайте с кокосовым молоком.

- В самом конце добавьте лед и можете подавать к столу.



Потребление:

- Такой коктейль идеально подойдет для "второго завтрака" (в полдень). Хорошо, если вы будете готовить его себе 3 раза в неделю.



А вы тоже часто испытываете тяжесть в желудке? Появились проблемы с пищеварением и запоры? Попробуйте приготовить один из предложенных выше десертов! Манго помогает при запоре, и, как видите, есть масса вариантов включить этот фрукт в свой рацион.

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