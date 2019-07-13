Наступает сезон арбузов. Однако существуют противопоказания к их употреблению.

Многие начинают покупать сочные ягоды уже в начале июля, однако специалисты рекомендуют начинать есть арбузы только в конце августа. Это связано с тем, что ранние арбузы хранят в себе много опасностей. Зачастую производители используют интенсивную технологию выращивания бахчевых, что приводит к накапливанию нитратов, которые в организме превращаются в ядовитые вещества.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что у арбуза существует целый ряд противопоказаний. Их не стоит употреблять в большом количестве. Арбуз состоит на 80% из воды, поэтому является сильным мочегонным средством, которое сильно нагружает почки. Противопоказано употребление арбуза людям с камнями в почках. Также его не следует употреблять больным сахарным диабетом первого типа, людям с расстройством желудка или диареей, больным пиелонефритом и при заболеваниях поджелудочной железы в острой фазе. С осторожностью следует есть арбузы детям, так как они могут содержать нитраты.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!