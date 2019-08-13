Ученые из Стокгольмского университета установили наличие взаимосвязи между обонянием и слухом. В ходе экспериментов на крысах авторы исследования пришли к выводу, что как мозг данных животных, так и мозг человека воспринимают звуки и запахи одинаково, что открывает путь к дальнейшим исследованиям в области изучения деменции и развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает телеканал SVT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ослабление вкусового восприятия может быть ранним сигналом о возможности появления в будущем старческого слабоумия или болезни Альцгеймера.

"Отвечающий за вкус участок мозга поражается на очень ранней стадии, задолго до того, как происходит общее снижение функций мозга. Если вкусовосприятие ухудшается, то, возможно, через 5-10 лет снизятся и другие когнитивные, интеллектуальные способности", - рассказывает психолог и специалист в области деятельности мозга Юнас Улофссон.

По его словам, когда человеку кажется, что он "перестал чувствовать вкус", на самом деле ухудшилось его обоняние.

Уже давно известно, что области мозга человека, регистрирующие запах и звуки, находятся во взаимодействии друг с другом. Например, при слове "клубника" активируется слуховой центр мозга, который, в свою очередь, активирует обонятельный мозг, готовя его тем самым к восприятию вкуса сладкой ягоды.

При деменции это взаимодействие ухудшается или полностью исчезает, в результате чего человек утрачивает способность соотносить запахи со словами.

Опыты над крысами подтвердили, что в их мозге, функции которого аналогичны мозгу человека, обонятельная и слуховая области работают в такт. Это открытие позволяет перейти к изучению других особенностей процесса старения у крыс, используемых в исследовании деменции, а также открывает новые возможности в разработке лекарственных препаратов.

"Обоняние крыс является особо хорошим "испытательным стендом" для опробования новых лекарств, способных задерживать процесс развития, например, болезни Альцгеймера", - отмечает Улофссон.

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