Ревматоидный артрит - хроническое заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки организма.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Как правило, под удар попадают суставы - колени, кисти, запястья. Но порой данный вид артрита может оказать негативное влияние на работу легких, глаз, кровеносных сосудов и даже сердца.

Выявить данную болезнь довольно просто. Если вы заметили у себя следующие симптомы, это серьезный повод обратиться к врачу:

Слабость в теле

Лихорадка

Потеря аппетита и снижение веса

Постоянная боль в суставах

Деформация и искривление суставов

Обнаружить заболевание несложно еще и потому, что боль при ревматоидном артрите обычно симметрична. Если болит левая кисть, то вместе с ней наверняка заболит и правая.

При обнаружении опасных симптомов, обратиться к врачу нужно как можно скорее. Дело в том, что запущенный артрит может очень сильно повредить суставы. Зачастую это происходит в первые два года болезни.

Риск развития заболевания увеличивают следующие факторы. Обычно это возраст (чаще всего болезнь встречается у людей от 40 до 60 лет), пол (мужчины болеют ревматоидным артритом гораздо реже женщин), лишний вес и курение.

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